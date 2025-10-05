Edson Alvarez'den sakatlık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin orta sahası Edson Alvarez, açıklamalarda bulundu.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlığı ve karşılaşma hakkında konuşan Meksikalı yıldız, "Bir sakatlıktan çıktım, 1 ay sürdü. Planlanan şey, kademeli olarak performans ve fiziğimi yukarı çekmek. Zor maç olacağını biliyorduk. Yapmamız, geliştirmemiz gereken çok şey var." dedi.