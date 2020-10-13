Edremit ilçesinde saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ile Akçay, Güre ve Altınoluk mahallelerinde yaklaşık 1,5 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçelerinde de etkili oldu.
Edremit ilçesinin Altıoluk bölgesinde saat 14.00 sıralarında sağanak ile birlikte etkili olan fırtına zarara yol açtı. Avcılar bölgesinde bir iş yerinin yaklaşık 15 metre uzunluğundaki çatısı E-87 karayoluna uçtu. Park halindeki bir otomobil, çatının altında kalarak zarar gördü. Bu sırada yoldan araç geçmemesi, olası bir kazanın önüne geçti.
Jandarma ve zabıta ekipleri bölgede önlem alırken, karayolunda trafik akışı kontrolü olarak sağlandı. Bölgeye çağırılan vinçlerle çatının kaldırılmasının ardından karayolunda trafik yeniden normale döndü.
GÖLE DÖNEN SOKAKTA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, yağışların ardından sokaklar göle döndü. Halkın zor anlar yaşadığı Burhaniye’de bir vatandaş duruma dikkat çekmek için deniz gözlüğü ve şnorkel takıp, palet giyerek, arkadaşlarını sırtında taşıdı.
'3 BAŞKAN DEĞİŞTİ ÇÖZÜM BULUNMADI'
Burhaniye ilçesinde yaklaşık yarım saat devam eden sağanak, halkı ve esnafı zor durumda bıraktı.
Yağmurun etkisiyle rögarlardan taşan su, yolları göle çevirdi. Cumhuriyet Mahallesi 25'inci Sokak sular altında kalırken, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaftan bazıları biriken su yüzünden uzun süre dükkanlarına giremedi. Mağdurlar CHP'li belediyeye tepki gösterirken, Ramazan Gezer de yağmurda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "10 senedir bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bugüne kadar 3 başkan değişti. Soruna çözüm bulunmadı. Halbuki burası dereye 250 metre uzaklıkta. Cumhuriyet Mahallesi'ne ceza mı kesiliyor anlamadım. Sorunun çözümünü bekliyorum" dedi.
Bir vatandaş da yaşananlara dikkat çekmek için deniz gözlüğü ve şnorkel takıp, ayaklarına palet giydi. Arkadaşlarını iş yerlerine sırtında taşıyarak götürdü.
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