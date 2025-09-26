Edremit nerede? Edremit hangi şehirde, ilde, bölgede?

Osmanlı döneminde zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ünlenen Edremit, bu özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. Ayrıca Kaz Dağları’nın eteklerinde konumlanması, hem mitolojik hem de kültürel bir derinlik kazandırmıştır; Homeros’un İlyada destanında geçen “İda Dağı” bu bölgeyle ilişkilendirilir. Cumhuriyet döneminde ise Edremit, gelişen tarım, ticaret ve turizmiyle Balıkesir’in en önemli ilçelerinden biri haline gelmiştir. Böylece Edremit’in tarihi, antik çağlardan Osmanlı’ya, oradan Cumhuriyet’e uzanan çok katmanlı bir geçmişi yansıtır. Biz de Edremit hangi ilde olduğunu sizler için araştırdık.

EDREMİT NEREDE?

Edremit, Türkiye’nin batısında bir ilçedir. Konumu itibarıyla Ege Denizi kıyısında bulunur ve hem doğal hem de kültürel özellikleriyle öne çıkar. Kuzeyinde Kaz Dağları’nın etekleri, güneyinde ise Edremit Körfezi yer alır. Bu özel konum, ilçeye hem dağ hem deniz manzarası kazandırarak farklı bir coğrafi çeşitlilik sunar. Edremit’in çevresinde Ayvalık, Burhaniye ve Havran ilçeleri yer alırken güneybatısında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi bulunur.

İlçenin bu konumu, tarih boyunca yerleşim için uygun bir alan oluşturmuş, ulaşım ve ticaret açısından değer kazanmasına yol açmıştır. Bugün Edremit, turizm, tarım ve kültürel yaşamıyla Marmara ve Ege’nin birleştiği noktada bir merkez kabul edilir. Kaz Dağları’nın oksijen zenginliği ve kıyılarının doğal güzelliği, Edremit’i hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken bir yerleşim haline getirmiştir. EDREMİT HANGİ ŞEHİRDE? Edremit, Balıkesir iline bağlı bir ilçedir ve ilin batı kesiminde, Ege Denizi kıyısında yer alır. Balıkesir’in en bilinen ve en gelişmiş ilçelerinden biri olan Edremit, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi geçmişi ve ekonomik faaliyetleriyle şehrin önemli yerlerinden biri kabul edilir. Balıkesir’in idari yapısına bağlı olması, ilçenin ulaşım, eğitim ve sağlık hizmetleri bakımından gelişimini hızlandırmıştır. Edremit’in Balıkesir şehir merkeziyle olan bağlantısı, karayolu ve hava yolu üzerinden sağlanır; ilçede bulunan Koca Seyit Havalimanı, hem Balıkesir’e hem de çevre illere ulaşımı kolaylaştırır. Bu özelliğiyle Edremit, Balıkesir’in turizm potansiyeline en büyük katkıyı sağlayan ilçelerden biridir.

Zeytin üretimi, Kaz Dağları eteklerindeki yaylaları ve Edremit Körfezi kıyılarıyla öne çıkan ilçe, Balıkesir'in hem doğal hem de kültürel zenginliklerini en güçlü şekilde yansıtır. Dolayısıyla Edremit, Balıkesir şehrinin batıya açılan kapısı ve ekonomik hayatının lokomotiflerinden biridir. EDREMİT HANGİ BÖLGEDE? Edremit, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nin güneyinde yer alır fakat Ege Denizi kıyısında bulunması sebebiyle Ege Bölgesi ile de yakın kültürel bağlara sahiptir. Bu özel konumu, ilçeye hem Marmara'nın hem de Ege'nin özelliklerini yansıtan bir kimlik kazandırmıştır. Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında, Edremit Körfezi'nin kıyısında bulunan ilçe, bölgenin doğal çeşitliliğini en iyi şekilde yansıtır. Marmara Bölgesi sınırları içinde olmasına rağmen tarımsal ürünleri, mutfak kültürü ve iklimiyle Ege karakterini de taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman geçen iklimi, hem zeytinciliğin gelişmesine hem de turizmin canlı kalmasına imkan tanır.

Marmara'nın idari yapısında yer alması, Edremit'i Balıkesir ile birlikte bölgenin ekonomik ve kültürel açıdan öne çıkan merkezlerinden biri haline getirmiştir. Bu nedenle Edremit, Marmara Bölgesi'nin güney kıyılarında, Ege etkisini hissedilen nadir ilçelerden biridir. Edremit, en çok zeytini ve zeytinyağı ile meşhurdur ve bu özelliğiyle yalnızca Balıkesir'in değil, tüm Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olarak kabul edilir. İlçenin geniş ovalarında ve verimli topraklarında yetişen zeytin ağaçları, yüzyıllardır Edremit halkının hem geçim kaynağı olmuş hem de bölgenin kültürel kimliğini şekillendirmiştir. Edremit Körfezi'nde üretilen zeytinyağı, kendine has aroması ve kalitesiyle iç pazarda olduğu kadar dünya çapında da tanınır. Bunun yanında Edremit, Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunması sayesinde temiz havası, doğal güzellikleri ve yaylalarıyla da ünlüdür. Oksijen bakımından zengin olması, ilçeye sağlık turizmi açısından da değer kazandırmıştır. Yörede üretilen sabun, tarhana, peynir gibi ürünler de ilçenin bilinen yerel zenginlikleri arasındadır. Turistik açıdan ise Altınoluk ve Akçay gibi beldeleri, yaz aylarında hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeker. Dolayısıyla Edremit, hem zeytin ürünleri hem de doğal güzellikleriyle öne çıkan, tarihi ve kültürel mirasıyla da kendine özgü bir şöhrete sahip bir ilçedir.

EDREMİT KONUMU NEDİR? Edremit, Balıkesir’in batısında, Kaz Dağları’nın etekleri ile Edremit Körfezi arasında uzanan özel bir coğrafi konuma sahiptir. İlçenin kuzeyinde yemyeşil dağlar ve ormanlık alanlar bulunurken güneyinde Ege Denizi’nin berrak kıyıları yer alır. Bu doğal çeşitlilik Edremit’e hem dağ hem deniz turizmi açısından avantaj sağlar. İlçe merkezi, Balıkesir şehir merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktadır ve çevresinde Ayvalık, Burhaniye, Havran ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçeleri yer alır. Konumunun en dikkat çekici özelliklerinden biri, Türkiye’nin oksijen yoğunluğu bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Kaz Dağları’na ev sahipliği yapmasıdır. Ayrıca Edremit’te bulunan Koca Seyit Havalimanı, ilçeyi hem Balıkesir’e hem de çevre illere bağlayarak ulaşımı kolaylaştırır. Tarımsal üretime elverişli geniş ovaları, zeytinlikleri ve kıyı şeridiyle Edremit, coğrafi açıdan zengin bir yapıya sahiptir. Bu özellikleriyle Edremit, hem doğal güzellikleri hem de ulaşım imkanlarıyla öne çıkan bir yerleşim merkezidir.