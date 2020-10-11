Edremit Körfezi'nde zeytinde "kırma" mesaisi başladı

AA

Özellikle Ege Bölgesi'nde sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti kırma zeytin, dalından toplanan Ayvalık ve Edremit tipi yeşil zeytinlerin taş ya da tahtalarla kırılmasıyla elde ediliyor.

Tatlı su dolu kaplarda 2-3 günde bir suyu değiştirilerek yaklaşık 20 gün bekletilen zeytinler, olgunlaştıktan sonra sofralarda yerini alıyor.

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasat sezonunun başlamasına az bir zaman kala tarla sahiplerinin ilk zeytinlerden tadımlık hazırladığını söyledi.

Bölgenin 3-4 aydır pek yağış almamasından dolayı ticari olarak kırma zeytin hasadına başlanmadığını belirten Diker, şöyle devam etti:

"Zeytinlik sahipleri tarlalarına giderek, evlerinde tadımlık yiyecekleri bir miktar, susuzluktan yanmayan, yanık olmayan zeytinlerden toplar. Bunları evlerine getirerek 3-5 kilogram yeşil zeytinin kırmasını yaparlar. Soğuk kış günlerinde tarhana çorbasının yanında, kahvaltılarda tüketirler ya da hasat zamanı tarlada çalışırken yanlarında götürürler. Bu bölgede yaşayan, bunun tadına varmış insanlar muhakkak kırma zeytini evlerinde, sofrasında bulundurmak için yaparlar."

Diker, kırma zeytin için ağaçların üst kısımlarından seçilen, yeşilden sarımtırak rengini almaya başlamış ürünlerin toplandığını anlattı.

Bazı kişilerin kırma işlemi öncesi zeytini bıçakla çizdiğini dile getiren Diker, "Kırma zeytin tamamen doğal fermente yöntemiyle yapılır. Zeytin toplanıldığı zaman acıdır. Kırma zeytin, yeşil zeytinden yani kararmamış, ilk yağa girmeye başlamış yeşil zeytinden yapılır." dedi.

Diker, bekletilip olgunlaştırılan zeytinin, üzerine hafif tuz, limon tuzu ve zeytinyağı konularak tüketildiğini sözlerine ekledi.