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        Haberler Gündem Güncel Edremit'in 20 yıllık su sorunu çözüldü | Son dakika haberleri

        Edremit'in 20 yıllık su sorunu BASKİ'nin yeni projesiyle çözüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı merkez mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Koçero Deresi'nde yıllardır ihmal edilen kaptajı yenileyen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), yağışlar nedeniyle yaşanan tıkanmalar ve su kesintilerine neden olan sorunları çözüme kavuşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:17 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:17
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        Edremit'in 20 yıllık su sorunu çözüldü
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Edremit ilçesinin 20 yıllık su sorununu çözüme kavuşturdu.

        Merkez mahallelere içme suyu sağlayan Koçero Deresi’nde yıllardır ihmal edilen kaptajı (kaynak suyun boru ve kanallarda toplanması) yenileyen BASKİ ekipleri, yağışlar nedeniyle yaşanan tıkanmalar ve su kesintilerine neden olan isale hattında meydana gelen sorunları gece gündüz süren çalışmayla giderdi.

        Yapılan bu çalışmalar sonucunda, 300 litre/sn suyun dağdan gelmesi sağlanarak hem içme suyunda tasarruf sağlandı hem de daha kaliteli, içilebilir su Edremit halkına kazandırıldı.

        BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, il genelinde sondajdan öte doğal su kaynaklarını bulup depolara yönlendirmek adına birçok çalışma yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda Edremit'te bulunan Koçero Deresi'ndeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Öztürk, "Edremit’teki Koçero Deresi'nde yıllardır boşa akan inanılmaz kaliteli bir su kaynağıydı. Bizler bu su kaynağını Edremit geneline hizmet eden, öncelikle Darsofa-1, Darsofa-2 ve Ülkü Tepe depolarımıza yönlendirmek adına kaptaj çalışmamızı yaptık dere üzerinde ve bu suyu depolarımıza ulaştırabildik. Bunun bize faydası ne oldu? Öncelikle ciddi bir enerji tasarrufunda bulunduk. Daha önce suların iletilmesi için kullanılan 8 adet pompa sayımız şu an 2'ye düştü ve 15-20 yıla yetecek. Direkt halkımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

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