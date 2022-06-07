Belediye Başkanı'na makamında saldırı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, makamında uğradığı saldırıda yaralandı. Olayda burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine kafa atarak burnunu kırdığı belirtilen zanlı Mecit T. gözaltına alındı.
ARSLAN, ŞÜPHELİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ
Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyledi.
YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI
Gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:
"Bu saldırı Hasan Arslan'ın şahsına değil, Edremit halkına makamda yapılmış bir saldırıdır. Burnuma bir kafa darbesi aldım, az da olsa kırık da var. Yarın bir operasyon da geçireceğim. Bu şahıs kiralık bir yeri birinden devralıyor. Orada düzenleme yapmak istemiş. Orada bizim araçları kullanmak istemiş, biz de bunu tespit eder etmez araçları geri çektik. Sonradan öğrendik ki herhangi bir ücret de yatırmamış. Araçları geri çektik, kaç sat çalıştılarsa bunları da şahsın adına tahakkuk edip hesabına geçirdik. Konu bundan ibaret."
"CİDDİ BİR ZAFİYET VAR"
Selman Hasan Arslan, Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısının açılışında yaptığı açıklamada ise olayla ilgili fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amiri hakkında idari soruşturma başlattıklarını söyledi.
Soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü anlatan Arslan, şunları kaydetti.
"Arkadaşlarımızı, soruşturmanın selameti açısından açığa aldık. Bu arkadaşımız neden elini kolunu sallayarak buraya giriyor, kapıdan kim izin veriyor? Buna bizim muhatap olmamamız lazım. Bu kapıdaki güvenlik olsaydı, bunları almasaydı, başarsaydı biz bu durumla muhatap olmazdık. Orada da ciddi bir zafiyet var. O açıdan zafiyet kimin varsa, kapıdaki görevlinin mi, amirin mi, park ve bahçeler mi ya da fen işlerinin mi, onlarla ilgili ciddi her türlü bilgiyi, belgeyi arıyoruz. Soruşturma neticesinde suçu olan varsa gerekli cezaya çarptırılır. Tabii idari, bizim yapacağımız cezalar. Adli bir ceza olacaksa bilemiyorum, o bizim dışımızda olan bir olay."
Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna ise toplantıda yaptığı konuşmada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
AK Partili ve MHP'li üyeler adına saldırıyı şiddetle kınadıklarını aktaran Tuna, Arslan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!