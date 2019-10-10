10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak olan Arnavutluk’ta Teknik Direktör Edoarda Reja, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam grubu değerlendirerek, "Grup daha iyi bir hale geliyor. Önemli oyuncular var. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan’ı yakından tanıyorum. Diğer alanlarda da kaliteli oyuncular var. İstediğimiz sonucu alabilmek için maça son konsantremizi sağlamamız gerek. İyi bir maç çıkarmak zorundayız ve maksimum konsantrasyon sağladıktan sonra istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
"EN İYİ PERFORMANSIMIZI VERMEMİZ LAZIM"
Reja, Türkiye karşısında en iyi performanslarını göstermeleri gerektiğinin altını çizerek, “Elseid Hysaj’nın oynayamayacak olması önemli bir eksik. Önemli bir test olacak. Hem kolektif hem de bireysel olarak nereye ulaştığımızı gösterecek. Pozitif düşüncülere sahibim. En iyi performansımızı vermemiz lazım. İstediğimiz sonuca odaklanmamız lazım" açıklamasını yaptı.
"TAKTİK OLARAK GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM”
74 yaşındaki teknik direktör, ay-yıldızlıları iyi analiz ettiklerini vurgulayarak, “Bütün maçlarını analiz ettik. Çok kuvvetli farkındayız. İki takım için de karar verici ve yol belirleyici bir maç olacak. Taktik olarak güçlü olmamız lazım. Bütün detaylara karşı dikkatli olmamız lazım. 90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabiliriz. Türkiye, yaptığımız hataları iyi değerlendirebilecek oyunculara sahip” değerlendirmesini yaptı.
MEMUSJAHJ: ZOR BİR MAÇ OLACAK
Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Ledian Memusjahj ise zor bir maç olacağını ifade ederek, "Hazırlıklardan memnunum. Yine de iyi bir oyun çıkartacağımızı düşünüyorum. Şanslarımız var. Biliyorum ki zor maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Türkiye için de zor bir maç" şeklinde konuştu.
32 yaşındaki futbolcu, Türkiye’ye 2 yıl önce hazırlık maçında mağlup olduklarını aktararak, “2 yıl içinde çok şey değişti. Yeni hocam ve yetenekli oyuncular var. Yeni oyuncular uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!