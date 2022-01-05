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Ediz Hun, 'Şöhretler Okulu'nda çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Hun, günümüzün çocuk oyuncularıyla çalışmayı oldukça değerli bulduğunu söyledi.

Çocuklarla son derece uyum içinde çalıştığını belirten usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti; "Yavrularımız adeta olgun bir insan hüviyetiyle çalıştılar. Onları çok sevdim. Hepsi ayrı ayrı son derece başarılı oldular. Bence filmimizin gerçek değerleri onlardı. Seti hiç aksatmadılar. Yönetmenimiz Adnan Önal'ın isteklerine her birlikte uyduk. Çok neşeli ve hoş bir film ortaya çıkmış oldu. Çekimlerden sonra onları görmediğim süre boyunca hepsini çok özledim. İyi ki bu filmde onlarla birlikte çalışmışım. Hepsi geleceğin önemli yıldızları olacak..."

Senaryosunu Adnan Önal'ın yazdığı ve yönettiği, gösterime 24 Ocak'ta girecek olan 'Şöhretler Okulu'nda Ediz Hun ile birlikte başrolleri Berna Üçkaleler, Nisa Sofiya Aksongur, Revna Çolak, Doruk Yılmaz, Ada Şahin, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı, Cemre Demircan paylaştı.