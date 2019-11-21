"BANA HİÇBİR ŞEY OLMAZ"



Ben aptal biri değilim. Aptal biri olmadığım sürece görürsünüz. Başarılı olan her insanın ticari hayatında böyle kavgalar, tartışmalar olur. İlk değil, son da olmayacak. Ben işimi yaptığım sürece bana hiçbir şey olmaz.