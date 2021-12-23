Sıfır derecede 5 bin kişiye konser verdi

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Edis, önceki akşam sahneye çıktı. Kendisini dinleyen binlerce hayranıyla buluşan ünlü şarkıcı, havanın 0 dereceyi gösterdiği gecede en sevilen şarkılarını söyledi. Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranı, Edis’in şarkılarıyla dans etti.

Boğaz’ın unutulmaz manzarasının fon oluşturduğu konserde Edis’e sahne performansı sırasında dansçı kadrosu eşlik etti. Özel bir sahne koreografisi ile hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı, sahneden inmeden kar yağmaya başlasa da hayranları konser bitene kadar alanı terk etmedi.

‘Arıyorum’, ‘Martılar’, ‘Nirvana’, ‘Yalan’, ‘Benim Ol’ gibi çok sevilen şarkılarını seslendiren Edis’e hayranları konser boyunca eşlik etti.

Ünlü yıldız, 31 Aralık akşamı da Barbaros Meydanı’nda düzenlenecek olan yılbaşı konseriyle yeni yılı İstanbullularla birlikte sahnede karşılayacak.