Gaziantep ve Diyarbakır'da Edis rüzgarı esti

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Türkiye turnesine devam eden Edis, konser dizisini Gaziantep ve Diyarbakır’da sürdürdü. Günler öncesinden biletleri tükenen iki organizasyonda da binlerce hayranı ünlü şarkıcıy sahnede izledi.

İlk durak, Gaziantep’teki Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi oldu. Sahneye siyah takım elbiseyle çıkan Edis’in şıklığı sosyal medyada çok konuşuldu. En sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isim, konser çıkışında hayranlarını kırmayarak, onların yanına gitti ve fotoğraf çektirdi.

Edis’in ikinci durağı ise Diyarbakır’daki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’ydu. "Arıyorum", "Perişanım", "Yalan" gibi şarkılarını konseri izleyenlerle birlikte söyleyen Edis, "Gün Ola Harman Ola", "Martılar" gibi şarkılarıyla da hayranlarını coşturdu.

Edis'in Türkiye turnesi 18 Kasım İzmir ve 19 Kasım’da Denizli’de konserleri ile son bulacak.