"İYİ Kİ ASKERE GİTMİŞİM"

Ünlü popçu, "Enteresandı. Çok ilgi gösterdiği için arkadaşlarım, çok mutlu oldum. İyi ki askere gitmişim. Annem ve babam da İzmir'den geldiler. Beraberiz. Doğum gününden de erken çıkacağım. Onları özledim" açıklamasını yaptı.