"ZEYNEP İLE ÇOK YAKINIZ"

Dostu Zeynep Bastık ile her yaptığı gündem olan şarkıcı, "Çok yakınız. Aynı şirketteyiz. Sürekli yan yana olmamız zaten sürpriz değil." ifadelerini kullandı.

Yeni bir albüm çıkaracağını da sözlerine ekleyen Edis Görgülü, "Masada arkadaşlarıma 6 tane parça dinlettim. Çok beğendiler." dedi.

Edis, yılbaşında İstanbul'da Etiler'de halk konseri vereceğini de dile getirerek, sözlerini noktaladı.