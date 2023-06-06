Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Edis Görgülü: Şampiyon olduk, sıra Avrupa'da - Magazin haberleri

Edis Görgülü: Şampiyon olduk, sıra Avrupa'da

İstanbul Havaalanı'nda objektiflere yansıyan Edis Görgülü, "Galatasaraylıyım, şampiyon olduk. Başarılarının devamını diliyorum. Sıra Avrupa'da diyorum, kendinize iyi bakın" dedi

Giriş: 06.06.2023 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
Edis Görgülü: Şampiyon olduk, sıra Avrupa'da - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Edis Görgülü, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Almanya'da konser veren Görgülü, basın mensuplarının konuyla alakalı sorularına yanıt verdi.

"ÇOK EĞLENDİK"

Ünlü şarkıcı, "Almanya'daki en güzel konserimdi. Çok iyi geçti, çok eğlendik. Beş günün yorgunluğu var üzerimde. Gülşen ve Zeynep Bastık ile beraberdik. Barcelona'da 'Depeche Mode' konserini birlikte izledik. İnanılmazdı. Bir daha izleyebilir miyiz, bilmiyorum ama festivalin en iyi konseriydi" dedi.

"SIRA AVRUPA'DA"

Edis Görgülü, ayrıca, "Galatasaraylıyım, şampiyon olduk. Başarılarının devamını diliyorum. Sıra Avrupa'da diyorum, kendinize iyi bakın" şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcı, daha sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AMBER'i anlattılar
AMBER'i anlattılar
Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Sel uyarısı verildi!
Rusya Ukrayna'da barajı vurdu: Sel uyarısı verildi!
Bahanesi: Kıskançlık!
Bahanesi: Kıskançlık!
H.K.G. davasında flaş ayrıntı! İnfial yaratan baba savcıyı şikayet etmiş!
H.K.G. davasında flaş ayrıntı! İnfial yaratan baba savcıyı şikayet etmiş!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.