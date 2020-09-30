Bodrum konseri baştan, sona sıkıntılıydı. İlk büyük konserim olduğu için çok heyecanlıydım sanırım. İnanılmaz hazırlandım. O gün yanımda iki tane farklı kıyafet getirdim. Birinci yarıda birini, ikinci yarıda diğerini giyerim diye düşündüm.

Şarkının iki dakikalık bir boşluk yeri vardı. İçeri giyip, hemen beyaz kombini giyeceğiz. Bu sırada benimle çalışan arkadaşım da bu işte yeni. İki dakikada o kıyafeti giyemeyeceğimizi bize kimse söylemedi.