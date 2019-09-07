Ünlü şarkıcı Edis, VadiAçıkhava'da sahne aldı. Dansçılarının kısa şovu sonrası genç sanatçı, onlarla beraber en bilinen şarkıları ‘Olmamış mı’ ve ‘Benim ol’ ile eğlencenin fitilini ateşledi.

Edis, peş peşe şarkılarını seslendirdikten sonra, ilerleyen dakikalarda hayranlarına 21 Aralık’ta askere gideceğini açıkladı. ‘Benim için bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor’ diyen Edis, son günlerde hakkında çıkan olumsuz haberlere sahneden yanıt verdi. ‘Askere kadar konserler, yeni single ile sizlerin karşısında olacağım’ diyen Edis’e hayranları ‘en büyük asker bizim asker’ tezahüratında bulundu.

5000 kişilik mekanı hayranları ile dolduran Edis, üç saat boyunca muhteşem sahne şovları, kıvrak dansları, özel repertuvarı ve bitmek bilmeyen enerjisi ile konuklara unutulmaz bir gece yaşattı.

EDİS'İN KONSERİNDEKİ SÜRPRİZLERİ: AYBÜKE VE ATEŞ

İlk single’ı ‘Ne Diyorsan’ ile çok ses getiren, geçen sezondan beri Okan Bayülgen’in yazdığı, yönettiği ve oynadığı ‘Harem Kabare’ müzikalinde rol alan Aybüke, kendisine ilk günden beri destek olan Edis’in sahnesine konuk oldu. Güzelliği ve sahnesi ile göz dolduran Aybüke, Eylül’ün son haftası yeni single’ı ‘Öpücem’i yayınlayacağını söyledi.

Gecenin ikinci sürprizi ise, Edis’in konservatuardan sınıf arkadaşının kardeşi Ateş oldu.