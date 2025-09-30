Kuzu, süpürge yapımının 4 aşamadan oluştuğunu bildirdi. İlk olarak yapılacak ürünün boyutuna göre süpürge otunun ayrıldığını anlatan Kuzu, "Seçme işleminden sonra otları kesiyoruz. Daha sonra bağlama tezgahında sap ve alt kısmını oluşturuyoruz. Son olarak ahşap mengeneyle sıkıştırıp, yelpazelendirip süpürge şeklini veriyoruz. Değişik tuhafiye malzemelerini de ekleyip hediyelik eşya haline getiriyoruz" diye konuştu.

Aynalı süpürgenin geçmişte genç kızların çeyizlerinde bulundurulan eşyalardan olduğunu belirten Kuzu, "Aynalı süpürge o genç kızımızın temiz, titiz, hamarat ve elinin işe yatkın olduğunu gösteriyordu. Aynalı süpürge önemli bir gelenekti" ifadelerini kullandı.