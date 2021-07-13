Edirneli kadınlar "şiddeti frenlemek" için yola çıktı

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER) ve Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle "Edirne'den Van'a Şiddeti Frenliyoruz" sloganıyla uygulanan projeyle kadına yönelik şiddet konusunda taksi şoförlerinin şiddetle mücadeleye dair farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor.
İlk etapta 9 durakta uygulanan proje kapsamında, taksi şoförlerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede bilincin artırılması için bilgilendirme yapıldı. Taksilere "Şiddeti Frenliyoruz" etiketleri yapıştırılırken, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 4 dilde de bilgilendirici broşürler kondu, duraklara kadına karşı şiddetle mücadele manifestosu asıldı.
EKAMEDER Başkanı Şahide Ağaoğlu, AA muhabirine Bursa Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğince oluşturulan projenin Edirne ayağını gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ağaoğlu, kadınların şiddet ortamından uzaklaşma durumunda özellikle gece taksi kullandıklarını, taksi şoförlerinin ise araçlarına şiddet gören bir kadın bindiğinde onu nereye götürebilecekleri veya ne yapabileceklerine dair bilgi eksiklikleri olduğunu söyledi.
Projenin bu eksikleri gidermek için hayata geçirildiğini ifade eden Ağaoğlu, "Şiddete uğrayan veya şiddet tehlikesi altında olan kadınların taksilere bindiklerinde hem şoförlerin bilinçli olması hem de kadınların o esnada ne yapabileceklerine yönelik kitapçıklar koyduk. Nereye başvurabilecekleri, hukuksal olarak ne yapabileceklerini anlatmaya çalıştık." dedi.
Edirne'nin sınır kenti olması nedeniyle bölgede birçok ülkeden insanın bulunduğunu anımsatan Ağaoğlu, projeyle kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.
EKAMEDER Başkan Yardımcısı Hülya Bodur ise 2021 yılının ilk 6 ayında 130 kadının öldürüldüğünü ifade etti.
Kadına yönelik şiddetin son bulması için mücadele ettiklerini vurgulayan Bodur, "Araçlara bilgilendirici broşürlerin yanı sıra 7 gün 24 saat başvurabilecekleri şiddet hattı numaralarını bırakıyoruz. Şoförlerle birlikte güzel bir çalışma başlattık. Kendileri çok anlamlı bir destek sunuyorlar. Taksi şoförlerimiz gereken her desteği veriyorlar ama bu etiketi gören kadının, bu araca daha da güvenle bineceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin de taksi şoförlerinin yolcularla birebir muhatap olduğunu ve olumsuz bir durumda taksicilere önemli rol düştüğünü belirtti.
Şahin, Edirne'deki tüm taksicilerin gerekli hassasiyeti gösterdiğini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!