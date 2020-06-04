Edirneli ciğerciler "yeni normal"e uyum sağladı

Normalleşme sürecinde kurallara uyarak dükkanlarını açan ciğerciler, "Kehribar kadar sarı, kelebek kadar hafif." diye niteledikleri tava ciğerini yeniden müşterilerine sunmanın heyecanını yaşıyor.İş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak hizmet veren ciğerciler, yeni dönemle birlikte hareketlilik yaşıyor.Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, dükkanların açılmasıyla esnafın yüzünün gülmeye başladığını söyledi.Titiz önlemler alarak hizmet vermeye başladıklarını belirten Dinar, "İşimizi, aşımızı ve katma değer oluşturmayı çok özlemiştik. Allah'a şükürler olsun dükkanlarımızı açtık, müşterilerimiz gelmeye başladı. Aşkımız olan tava ciğerini pişirmeye başladık, müşterilerimize servis yapıyoruz. Yeni bir dönem başladı ve gerekli tüm hijyen kurallarını alarak çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.- "Tava ciğerimizin tadına bakmaya bekliyoruz"Ciğerci Erdal Akgün de salgın nedeniyle uzun süre kapalı kalan iş yerlerinin devlet desteğiyle ayakta kalmaya çalıştığını dile getirdi."Önce insan ve sağlık" anlayışıyla çalışmaya başladıklarını vurgulayan Akgün, "Biz bu sürece 'Bütün dünya sınavdan geçti.' anlayışıyla bakıyoruz. Para mı insanlık mı? Önce insan diyoruz. Sağlık demek iyi bir yaşam demektir. Edirne'mizden herkese selam olsun diyoruz. Tava ciğerimizin tadına bakmaya bekliyoruz." dedi.Ciğerci Nusret Demir de 42 yıldır bu mesleği yaptığını ve iş yerinin ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kaldığını söyledi.Yeni normal yaşama ciğerci esnafı olarak uyum sağladıklarını anlatan Demir, şöyle konuştu:"Sosyal mesafe çizgilerimizi çizdik. Her masamıza dezenfektan ve kolonya koyduk. Masalar arası sosyal mesafemizi ayarladık. Her müşterimiz masadan kalktığında Tarım ve Orman Müdürlüğünce bize verilen dezenfektanlarla masa ve sandalyeleri dezenfekte ediyoruz. Tava ciğer esnafı olarak çok dikkat ediyoruz. Maskemizi takıyoruz, aynı zamanda garson arkadaşlarımız da bu kuralların hepsine uyuyor."Ciğerci Uğurcan İmrak da yeni dönemde tüm kurallara uyarak hizmet verdiklerini dile getirdi.
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