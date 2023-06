Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

"BAYRAM DİYE BİR ŞEY 16 YILDAN BERİ BİLMİYORUM"

Şehit Hasan Güreşen'in annesi Zehra Güreşen de, “Ben Hasan'ıma geliyorum, her bayram buradayım. Her gün buradayım. Nasıl şehit olduğunu hatırlamıyorum bile, bilmiyorum. Ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Her bayram buruk, çok buruk. Bayram diye bir şey 16 yıldan beri bilmiyorum" dedi.