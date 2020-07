Edirnekapı Şehitliği'nde bayram yoğunluğu - İSTANBUL

AA

Şehitlerin mezarını temizleyip su döken aileler, çiçek bıraktı. Evlatları için dua eden şehit yakınları kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu.Şehit annesi Aysel Gürel, her cuma günü olduğu gibi, her bayramda olduğu gibi oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirterek, "Bayramın üçüncü günü şehit olduğu için bizim çok zorumuza gidiyor bu bayramlar. Hiç bayram yapamıyoruz. Çok zor evlat acısı. Allah kimseye vermesin. Allah'ın takdiri, ne diyeceksin vatan sağ olsun. Devletimiz sağ olsun." ifadelerini kullandı.Oğlunun Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınır bölgesindeki terör saldırısında şehit olduğunu söyleyen Gürel, "'Bayrama izine geleceğim, sürpriz yapacağım.' diyordu. Geldi. Öyle de geldi böyle de geldi işte. Sözün bittiği yer. Kolumuz kanadımız kırık." dedi.Şehit annesi Ayşe Şentürk ise, Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldiklerini ve 4 yıl sonra oğlunu askere gönderdiğini kaydederek, "Bayramda onlar geleceğine bize biz onlara geliyoruz. Silivri'den geliyoruz. 20 yıl oldu oğlum şehit düşeli çatışmada. Tek bir oğlum vardı. Her bayram geliyorum. Sofrayı kurmadan. Biz bayram sofrası nedir bilemedik. Siirtte Okçular karakolunda şehit düştü. Hiçbir şeye benzemiyor evlat acısı. Bu çocuklar burada anası babası için değil, bütün devletimiz için yatıyor. Kıymetini bilsinler şehitlerimizin." diye konuştu.- "Ana kuzuları burada"Teğmen Güven Köse'nin amca oğlu Erdoğan Köse de, Allah'tan terör örgütü PKK'yı ülkeden uzaklaştırmasını dilediğini vurgulayarak, "PKK'lıyım diyen, PKK'yı savunanın bu ülkede yeri yoktur. Vatan hainidir. Fettullah bir PKK iki. Ana kuzuları burada. 20 yaşında 25 yaşında birer fidan her biri. Okul okudu. 25 yaşında fidan. Anası baba fakirdi, okuttu. Ülkeyi korumak için gönderdi hainler çekti vurdu. Hala o hainlerin peşinden gidenler var. Desteklemesinler bunu rica ediyorum." şeklinde konuştu.Şehit yakını Hüseyin Çolak da, okullardan gelen öğrenciler mezarlığa gelerek mektup bıraktıklarını, kendilerinin de daha sonra okulu arayıp teşekkür ettiğini dile getirerek, "Buraya gelmek; cennet bahçesine gelmek. İnsan gurur duyuyor." dedi.