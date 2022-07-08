Edirnekapı Şehitliği'nde bayram arifesi

“15 YILDIR KOŞA KOŞA ONA GELİYORUM"

15 yıl önce Şırnak'ta şehit düşen Hasan Güreşen'in annesi Zehra Güreşen de, “O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Tek evladımdı. Ben o günleri hiç hatırlamıyorum. Bana da söylemediler. Hiç hatırlamıyorum. Bildiğim tek şey şehit olduğu. Başka bir şeyi hiç hatırlamıyorum. 15 yıl oldu. 15 yıldır gelip gidiyorum oğluma. O bana gelecekti, ben ona geliyorum. Çare bulamadık. Her gün geliyorum. O bana gelecekti, ben koşa koşa ona geliyorum. Beraber ikimiz oturuyoruz. Anlatıyorum, muhabbet ediyoruz beraber. Anneler için çok büyük bir acı" ifadelerini kullandı.