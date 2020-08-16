Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'ndaki üst geçit için ikinci etap çalışması başladı - İSTANBUL

Çalışma nedeniyle saat 01.00 itibarıyla D-100 Karayolu Edirnekapı mevkisi, Edirne istikametinde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Saat 09.00’a kadar sürmesi planlanan çalışma nedeniyle Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanıyor.

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