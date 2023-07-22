Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Edirne(de tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Edirne(de tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki yangın kontrol altında
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün 15.30 sıralarında Uzunköprü ilçesine bağlı Maksutlu, Hamidiye ve Karapınar köylerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının 1000 dekarlık biçilmiş buğday arazisine yayıldığı belirtildi.

        Yangının, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradığı belirtilen açıklamada, "Yangına Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 4 paletli dozer ve 6 lastikli dozer, çevre belediyeler de itfaiye ekipleriyle müdahale etmektedir. Yapılan müdahalelerle yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, yer yer soğutma çalışmalarına da başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        #edirne
        #orman yangını
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        Galatasaray transferi açıkladı
        Galatasaray transferi açıkladı
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Kızı hayatını kaybetti
        Kızı hayatını kaybetti
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş