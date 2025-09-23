Edirne’de su kesintilerine ilişkin açıklama

Edirne’de, aşırı sıcak ve yetersiz yağışlar nedeniyle oluşan kuraklık, kente içme suyunun sağlandığı Kırklareli’de Kayalıköy Barajı’nda suyun kritik seviyelere düşmesine neden oldu. Edirne Belediyesi Süloğlu Barajı’ndan su almak için çalışma başlatırken, son günlerde bazı mahallelerde bir haftayı bulan su kesintileri yaşandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediyeye ait Paşaçayırı Terfi İstasyonu’nda yaşanan kesintilerle ilgili açıklama yaptı. İstasyonda devam eden pompa güçlendirme çalışmalarını inceleyen Gencan, kente su sağlama konusunda tüm ekiplerin yoğun çalışma içerisinde olduğunu kaydetti. Su kriziyle ilgili konunun şubat ayından itibaren başlayan bir süreç olduğunu söyleyen Gencan, "Edirne’ye iki barajdan su alıyoruz. Kayalı Barajı'ndan önceliğimiz, alternatif olarak da Süloğlu Barajı. Buradaki su doluluk oranları ne yazık ki kışın da yağış almadığımız için aslında kış aylarında bile iyi seviyelerde değildi. Yağış takvimine göre de iyi bir yağış döneminin bizi beklemediğini öngörüyorduk. O yüzden biz bu terfi merkezimizde öncelikle 2 adet bulunan pompamızı 4 adede çıkardık ve o tarihten itibaren de kuyularımızı açmaya başladık. Dediğim gibi öncelikle Kayalı Barajı'ndan su alıyoruz. Bu sene kuraklık haritasında Edirne en kötü şehirlerden bir tanesiydi yağış konusunda. Dolayısıyla hem bir taraftan yağış almamamız ve normalin üstünde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle de buharlaşma kaynaklı, sadece kullanım ve yağış almamak değil, diğer taraftan da kuraklık kaynaklı da barajlarda hızlı bir şekilde su kaybetmeye başladık. Biz burada Devlet Su İşleri'yle hala da görüşüyoruz. Görüşmeye de devam ediyoruz. Süloğlu hattının yenilenmesi noktasında Kula-1, Kula-2 projelerinin de hızlıca yatırım programlarına alınarak uzun vadeli çözümler üretilmesi gerektiği konusunu da defaten gündeme getirdik ve hala da getirmeye devam ediyoruz” dedi.

REKLAM advertisement1

REKLAM '22 SU KUYUMUZ AKTİF DURUMDA' Edirne Belediyesi olarak çalışmalara hızla devam ettiklerini aktaran Gencan, "Terfi merkezimizde öncelikle pompa sayısını arttırdık. Bugün de burada yine bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Burada da yine pompalarımızı güçlendiriyoruz. Şu an itibarıyla aktif 22 kuyumuz var. Bunları Fati, Yeniimaret, İstasyon, Karaağaç ve Cumhuriyet mahallelerinde açtık. Hala daha açmaya devam ediyoruz. Bu 10 gün içerisinde de toplam rakamı 28'e ulaştıracağız. Bu 28 kuyuyu açarken aynı zamanda onları hatlara bağlamak için de arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde de ifade ettiğim gibi 24 saat esasıyla çalışıyorlar. Gerçekten gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan da tabii bazı mahallelerimiz var. Özellikle onlar ciddi mağduriyetler yaşadılar. Uzun süreli su kesintileri oldu. Çünkü tabii ki yeni yerleşimde yeni yapılan yapılarda depolar var. Ama eski yerleşim bölgesinde depoların olmadığı yapılarımız var, hemşehrilerimiz var. Biz bir taraftan onların su ihtiyaçlarını gidermek ya da depolarla ilgili de park bahçeler olsun, diğer taraftan temizlik hizmetleri müdürümüz ve 153 aktif bir şekilde çalışıyor. Burada da bize talep açtıkları takdirde hızlıca onlara tankerlerle suyu ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine park bahçeler ve temizlik işleri müdürlüğümüz de 24 saat esasına bağlı olmak üzere çalışıyorlar. Hızlıca hemşerilerimize ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

‘KASIMA KADAR YAĞIŞ GÖRÜNMÜYOR’ Türkiye'nin en önemli meselesinin kuraklık olduğunu vurgulayan Gencan, "Biliyorsunuz bölgemizde bu çok ciddi bir şekilde hissediliyor. Tekirdağ bizden daha önce bu krizi yaşadı. Yine Ege de öyle, İç Anadolu da öyle, Güneydoğu Anadolu da öyle, Doğu Anadolu da öyle. Bazı şehirler, şu anda suyu hiç veremiyorlar. Dolayısıyla biz yine de şehrimizde bu yaşanmasın diye çok güç koşullarda mücadelemizi devam ettiriyoruz. Edirneli hemşehrilerimin sabrına sığınıyorum. Şunun da görünür olmasını istiyorum; bazen hemşerilerimiz diyorlar ki neden bugün? Bugün değil. Biz bu çalışmaları çok daha öncesinden başlattık. Ancak ne yazık ki hiç yağış alamıyoruz. Ve dediğim gibi yağış takvimine göre, yağış haritasına göre de kasım sonuna kadar da yağış alamayacağız. Bu böyle görünüyor. Ama biz bu sorunu çözmek için hem su kuyularımızı çoğaltacağız, pompa sayımızı arttıracağız" diye konuştu. REKLAM ‘BASINÇ FARKLILIĞI NEDENİYLE PATLAKLARLA KARŞILAŞIYORUZ’ Gencan, “Kaldı ki tabii yaz aylarında hemşehrilerimiz şehirden ayrılıyorlar. Hemşehrilerimiz şehre geri döndüğünde yoğun bir kullanımla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da basınçları farklılaştırıyor. Bundan kaynaklı su patlaklarıyla da karşılaşıyoruz. Bir taraftan da su kullanımındaki bu değişkenlik nedeniyle de bazı bölgelere su vermekte zorlanıyoruz. Ama dediğim gibi biz elimizden geleni hem kuyu açarak hem pompalarımızı güçlendirerek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Böyle de olmaya devam edecek. Şu anda şehirde sadece iki noktada su kesintisi söz konusu. Buraya da önümüzdeki günlerde, daha doğrusu yarın itibarıyla aralıklı olarak suyu vermeye başlayacağız. Birçok mahallemizde şu anda herhangi bir su sorunumuz yok. Bu konuda ben muhtarlarımıza da teşekkür ederim. Gerçekten onlarla da güzel bir iş birliği yaptık. Anlık bildirimler yaptılar bize. Biz de hızlıca vatandaşlarımıza döndük” ifadelerini kullandı.

DSİ’YE ‘SÜLOĞLU HATTI’ ÇAĞRISI Edirne’de, su sorunun yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti her zaman göstermeye devam edeceklerini dile getiren Gencan, “Ben hep şunu ifade ediyorum. Su meselesi siyasetin çok üstünde bir mesele. Biz bu konunun çözümü noktasında da herkesle, tüm kurumlarla, tüm siyasi partilerle iş birliği yapmaya açığız. Bugün dediğim gibi bunu bu tarihte konuşuyoruz, seneye daha erken bir tarihte bu sorunu tartışır hale geleceğiz. Tüm Türkiye'de ve bölgede olduğu gibi. O yüzden bundan sonra uzun vadeli atacağımız adımlarda da öngörülü davranarak hem ekip arkadaşlarımız hem diğer kurumlarla iş birliği içerisinde şehrimizdeki bu problemi nasıl ki diğer problemleri çözdüysek çözmeye devam edeceğiz. Biz elimizden geleni çabayı sarf edeceğiz ama tabii tekrar buradan söylemek istiyorum; Devlet Su İşleri'nin de bir an önce Süloğlu hattını yenilemesi gerekiyor. Projesi tamamlandı, proje tamamlandıktan sonra da uygulama ihalesine çıkılacak. Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüzle de bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor. Hızlı bir şekilde biz de onların bu hatta başlamasını bekliyoruz” dedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.