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Edirne’de kahvehanede silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde kahvehaneye giren şüpheli, av tüfeğiyle dehşet saçtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 22.02.2023 - 23:21 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne’de kahvehanede silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Kahvehanede silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
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AA

Edirne'nin İpsala ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, R.T. köy kahvehanesine girerek av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karataban (50), kahvehane işletmecisi Hidayet Karataban (64), L.G. ve H.K. yaralandı.

Yaralılar çağrılan ambulansla İpsala Devlet Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; müdahalelere rağmen Hidayet Karataban ve muhtar Hüseyin Karataban yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlı R.T’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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