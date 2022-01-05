Güvenlik güçleri, merkeze bağlı Doyran köyündeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde; Yunanistan’a kaçmak isteyen, görevinden ihraç edilmiş üsteğmenler Y.K. ve M.H.K.'yi yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.