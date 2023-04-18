Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Edirne´de 189 tarihi eser ele geçirildi

Edirne´nin Uzunköprü ilçesinde 189 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Giriş: 18.04.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne´de 189 tarihi eser ele geçirildi
DHA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesini yönelik yaptığı çalışmada Uzunköprü ilçesinde bir adreste tarihi eserler bulunduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 5 madalya, 10 köstekli cep saati, 1 barometre, Bizans ve Roma dönemine ait 30 yüzük, 133 obje ve 10 sikke olmak üzere toplam 189 tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca bir de Arapça yazılı Nutuk kitabı bulundu. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeşim'in ölümünden sonra şüpheliyle ilgili çarpıcı ifade!
Yeşim'in ölümünden sonra şüpheliyle ilgili çarpıcı ifade!
Rahip Gabriele Amorth: Katolik Kilisesi’nin hayatı filme çekilen şeytan çıkarma görevlisi
Rahip Gabriele Amorth: Katolik Kilisesi’nin hayatı filme çekilen şeytan çıkarma görevlisi
SARS-CoV-2 virüsü nefesle teşhis edilebilecek
SARS-CoV-2 virüsü nefesle teşhis edilebilecek
23.23 Saat Anlamı ve Yorumu
23.23 Saat Anlamı ve Yorumu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.