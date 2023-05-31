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İstanbul ile Edirne arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile iki otomobilin sürücüleri arasında yaşanan kavga kameraya yansıdı. İddiaya göre, yolcu otobüsü şoförü, aynı güzergahta ilerleyen iki otomobili sıkıştırdı.

Ardından araç sürücüleri, yolcu otobüsünü takip etmeye başladı. Otomobillerden biri bir süre sonra yolcu otobüsü şoförüne durması için işaret edip, önüne geçti.

Araçların kenara çeken şoförler ve yanındaki kişilerin kısa süreli konuşmaları sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma otobüsün kapısı önünde kavgaya dönüşünce olaya bazı yolcular da dahil oldu.

Araçların otobüsü takip sürecinden itibaren yaşananları kayda alan bir yolcu, o anları HT Yerel Haber Hattı'na gönderdi.

Yolcu, görüntülerle ilgili olarak da eklediği mesajında ise şu ifadeleri kullandı: "28 Mayıs Edirne-Bayrampaşa (İstanbul) seferini yapan yolcu otobüsü, otobanda 2 aracı sıkıştırdı. Ardından yolcuların canını umursamadan otobüsü sağa çekti ve kavgaya karıştı."