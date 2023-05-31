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Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne yolunda "sıkıştırma" kavgası kamerada!

Edirne yolundaki kavga kamerada! "Sıkıştırma" iddiasında sürücüler ve yolcular birbirine girdi

Trafikte yaşanan tartışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu tartışmaları bir çoğunda ciddi yaralanmalar hatta ölümler yaşanıyor. İşte o tartışmalardan biri Edirne-İstanbul yolu üzerinde yaşandı. Yolcu otobüsü ile iki otomobil sürücüleri arasındaki tartışmayı bir yolcu kayda aldı. Yolcuların da karıştığı tekmeli yumruklu kavga anlarını HT Yerel Haber Hattı'na gönderen yolcu, paylaşımında olaya ilişkin şikâyetini de dile getirdi

Giriş: 31.05.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne yolunda
HABERTURK.COM

İstanbul ile Edirne arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile iki otomobilin sürücüleri arasında yaşanan kavga kameraya yansıdı. İddiaya göre, yolcu otobüsü şoförü, aynı güzergahta ilerleyen iki otomobili sıkıştırdı.

Ardından araç sürücüleri, yolcu otobüsünü takip etmeye başladı. Otomobillerden biri bir süre sonra yolcu otobüsü şoförüne durması için işaret edip, önüne geçti.

Araçların kenara çeken şoförler ve yanındaki kişilerin kısa süreli konuşmaları sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma otobüsün kapısı önünde kavgaya dönüşünce olaya bazı yolcular da dahil oldu.

Araçların otobüsü takip sürecinden itibaren yaşananları kayda alan bir yolcu, o anları HT Yerel Haber Hattı'na gönderdi.

Yolcu, görüntülerle ilgili olarak da eklediği mesajında ise şu ifadeleri kullandı: "28 Mayıs Edirne-Bayrampaşa (İstanbul) seferini yapan yolcu otobüsü, otobanda 2 aracı sıkıştırdı. Ardından yolcuların canını umursamadan otobüsü sağa çekti ve kavgaya karıştı."

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