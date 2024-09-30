Edirne'yi sağanak vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı

Sabah yaklaşık bir metreyi bulan su nedeniyle iş yerine giremediğini anlatan Sürer, "Sabah geldim iş yerime giremedim su nedeniyle. Yetkilileri bekliyorum suyun tahliyesi için. Şimdi bu iş yerinin temizliği var, dezenfektesi var. Bunların da bana bir bedeli oluyor. Ticari kaybım epey fazla. Bir an önce dükkanı açsam da müşteri kaybım olmasa." dedi.

Sürer, rögar borusundaki tıkanıklık nedeniyle yağmur ve kanalizasyon sularının iş yerine taştığını söyledi.