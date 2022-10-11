"MÜŞTERİLERİMİZ EDİRNE KÖFTESİNİN TADINI SEVİYOR"

Edirneli köfteci Fahrettin Haşimler de 1963'ten bu yana köftecilik yaptığını söyledi. Köftenin etinin kasaba özenle hazırlatıldığını anlatan Haşimler, "Malı kendim canlı seçerim, kestiririm, kasap dükkanına getirir ve eti özel seçerim, sinirlerini tek tek ayırırım. Köftenin yapımında özellikle dananın kol ve kürek kısmını kullanıyorum. Etin kendi yağını kullanırım, ekmek kullanmam. Müşterilerimiz köftemizi yediği zaman çok beğeniyor ve tercih ediyor. Et üzerine taviz vermem" dedi.

Edirne köftesinin ününün her yere yayıldığını belirten Haşimler, "Almanya'dan dahi müşterilerimiz var. Yakınlarına sipariş veriyorlar, uçakla Almanya'ya köfte gönderiyoruz. Burada donduruyoruz, paket halinde Almanya'ya gönderiyoruz. Köftemiz çok beğeniliyor. Türkiye'nin her yerinden müşterimiz geliyor. Rumeli usulü Edirne köftemizin tadını alan peşini bırakmıyor" ifadelerini kullandı.