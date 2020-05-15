Edirne ve Kırklareli'nde projesi hazırlanmamış vakıf eseri kalmayacak

AA

Güneren, "Vakıf medeniyetinde şefkat ve merhamet" temalı 2020 yılı Vakıf Haftası dolayısıyla, Selimiye Vakıf Müzesi'nde düzenlendiği basın toplantısında, Edirne'de birçok vakıf eseri bulunduğunu, 19 restorasyon projesinin devam ettiğini, 12 projenin de temin işinin sürdüğünü söyledi.

Devam eden proje temin işleri tamamlandığında Edirne ve Kırklareli'nde rölöve, restorasyon ve restitüsyon projesi hazırlanmamış vakıf eseri kalmayacağını vurgulayan Güneren, "Böylece envanterde kayıtlı bütün yapıların projeleri temin edilmiş olacak. Bundan sonraki dönemlerde de bu eserlerde genel onarım ya da acil müdahale şeklinde herhangi bir uygulama yapmak gerekirse, bu işlemler bilimsel verilere dayalı şekilde, hızlıca ve kolaylıkla yapılabilecek." dedi.

Enez Fatih (Ayasofya) Camisi'nin 2017'de başlanan projesinde sona gelindiğini anlatan Güneren, çevre düzenlemesine geçilen restorasyonu eylül-ekimde tamamlayarak camiyi hem ibadete hem ziyarete açmayı düşündüklerini bildirdi.

Güneren, Edirne Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın kurşun yenileme işinin de sürdüğünü, geçmişte çok fonksiyon verilmemiş yapının Vali Ekrem Canalp'in gayretleriyle aktif hale getirildiğini söyledi.

Kervansarayın develik bölümlerinden birinin Edirne Devlet Tiyatrosu olarak kullanıldığını anımsatan Güneren, şöyle devam etti:

"Onun karşı tarafında aynı büyüklükteki alanla ilgili üzerinde çalışılan 2 ciddi proje var. Bunlardan biri doğa ve yaban hayatı müzesi, bir diğeri de kütüphane. Şu anda orada verilecek fonksiyon, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın karar noktasındadır. Böylece hem yapının içerisindeki ana bölümler hem dış dükkanların restorasyonları tamamlandığı zaman böylesine büyük hacimli bir kompleksin Edirne'ye kazandırılacağını düşünüyoruz."

- Hacılar namazgahtan uğurlanacak

Güneren, Hacılar Ezanı Namazgahı ve çeşmesinin de restorasyon ve çevre düzenlemesiyle aktif hale getirileceğini belirtti.

Namazgahın, bir dönem şehrin dışında yer alan, hacıların ve umreye giden kişilerin uğurlanıp karşılandığı bir mekan olduğunu ifade eden Güneren, "Kentin genişlemesi nedeniyle şehir içinde kalmış bir yerde bulunuyor. Burayla ilgili proje çalışmalarımızı tamamladık. Bu seneye yetiştirmeyi planlıyorduk ama süreçte biraz gecikme oldu. 2021'den itibaren umre ve hacca gidenlerin uğurlanacağı ve karşılanacağı mekan olarak kullanılmaya başlanacak." diye konuştu.

- Hayır hizmetleri

Güneren, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yılın 12 ayı ihtiyaç sahiplerine kuru gıda dağıttığını, bu kapsamda Edirne ve Kırklareli'nde 637 aileye her ay paketleri gönderdiklerini söyledi.

Yardımların, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle daha önemli hale geldiğini vurgulayan Güneren, şunları kaydetti:

"Pandemi koşulları bizim bu hayır hizmetimizin devamında herhangi engel oluşturmadı. Çeşitli periyotlarda Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova'ya kuru gıda dağıtımı devam ediyor. İlk, orta ve lise düzeyinde 196 öğrenciye yılın 9 ayı, 53'ü yabancı uyruklu 154 üniversite öğrencisine de yılın 8 ayı yükseköğrenim bursu veriliyor. 110 özel gereksinimli kişi ile öksüz ve yetim çocuklar için muhtaç maaşı veriyoruz."