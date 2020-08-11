Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 tedbirlerini denetledi

AA

Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Edirne Jandarma Komutanı Abdulkadir Seri, İl Emniyet Müdür Vekili Özay Çavuş denetimlere katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Sanayideki esnaflarla bir araya gelen Vali Canalp, koronavirüs ile mücadelede sosyal mesafe ve maske takmanın önemini vurguladı.

Esnafların hem kendi hemde yanında çalışan kişilerin sağlığından sorumlu olduğunu anlatan Vali Canalp, daha önemlisi dükkandan içeri giren her vatandaşın sağlığını korumanın da esnafın görevi olduğunu söyledi.

Her ne kadar adı denetim seferberliği olsa da aslında esnafla birlikte salgın sürecinde alınan tedbirleri tekrar gözden geçirdiklerini ifade eden Vali Canalp, "Bugüne kadar Edirne'de pandemi ile mücadelede kat ettiğimiz mesafeyi koruyabilmiş olmamız, ancak alınan tedbirleri sıkı sıkıya devam ettirmemize bağlı. Bu nedenle herkesin bu süreçte canla başla çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Bu süreçte herhangi bir gevşeklik gösterdiğimiz zaman bunların sonuçlarını 1 hafta sonra görmek mümkün. Dolayısıyla kötü sonuçlarla karşılaşmamak için bugüne kadar olduğu gibi salgının kuralları neyse bunlara sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edelim" dedi.

Vali Canalp, yolda karşılaştığı vatandaşlardan da sosyal mesafe kuralına uymalarını ve maske takmalarını istedi.