Edirne Valisi Canalp kapalı mekanları sık sık "havalandırın" uyarısında bulundu

Canalp, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Keşan'da Kaymakam Cemalettin Yılmaz'ı ziyaret etti.
Vali Canalp, burada gazetecilerin sorusu üzerine, Edirne'de koronavirüsle mücadele kapsamında sürecin kontrollü şekilde ilerlediğini belirtti.
Yoğun bakımlardaki duruma ilişkin bilgi veren Vali Canalp, "Bizim yoğun bakımlarımızda da memnuniyetle söyleyebilirim ki sadece yoğun bakımların yüzde 6'lık kapasitesini biz koronavirüs pozitif vakalar için kullanıyor durumdayız." dedi.
Herkesin tedbirlere sıkı sıkıya uymasıyla bu salgınla mücadele edilebileceğine vurgu yapan Vali Canalp,
"Milletimize düşen vazife, tedbirlere sıkı sıkıya sarılmaktır. Vatandaş olarak görevimiz nedir? Maske takmamız gerekir. Mutlaka dış ortamlara çıktığımız zaman maskesiz şekilde dış ortamlarda bulunmamamız gerekir. Aynı şekilde sosyal mesafeye olabildiği kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyene de normal zamanlarda olduğundan daha dikkat etmemiz gerekiyor. Havaların soğumasıyla insanlar iç mekanlara çekildi o yüzden yaşanılan alanları daha sık havalandırma yapmalıyız. Kapalı mekanlarda havalandırmaya çok dikkat etmemiz lazım."
Canalp, tedbirlerle kış dönemini de en az vaka sayısıyla atlatmayı planladıklarını, alınan tedbirlerin dışında ek önlem alınmayacağını söyledi.
Vali Canalp, kaymakamlık ziyaretinin ardından Keşan Ticaret ve Sanayi Odasında ilçeye kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı.
- Edirne Valiliğince havalandırma talimatı yayımlanmıştı
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca geçen hafta Edirne Valiliğince Kovid- 19 tedbirleri kapsamında "Havalandırma Talimatı" yayımlanmıştı.
Kamu ve özel sektöre ait binalar ve eklentilerindeki tüm kapalı alanların pencere ve kapı açılması suretiyle doğal havalandırma yoluyla sık sık havalandırılmasının esas alındığı talimatta temiz hava sirkülasyonun önemi de anlatılmıştı.
Havalandırmanın ne şekilde yapılacağının yönergelerinin bulunduğu talimat, kamu kurum kuruluş, özel sektör kuruluşları yöneticilerine gönderilmişti
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!