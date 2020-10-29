Edirne Valiliğince "havalandırma" talimatı yayımlandı - EDİRNE

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kent merkezi ile ilçelerde dezenfeksiyon çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor.Vali Ekrem Canalp'in talimatı ile Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresi ile Edirne Belediyesince kurulan ekipler, gece gündüz cadde ve sokakların yanı sıra apartmanlar ve gıda satış alanlarını sık aralıklarla ilaçlıyor.
- Temiz hava ile mücadeleye katkı sağlanacak
Bu önlemlere ek olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kovid- 19 tedbirleri kapsamında "Havalandırma Talimatı" yayımlandı.Kamu ve özel sektöre ait binalar ve eklentilerindeki tüm kapalı alanların pencere ve kapı açılması suretiyle doğal havalandırma yoluyla sık sık havalandırılmasının esas alındığı talimatta temiz hava sirkülasyonun önemi de anlatıldı.Havalandırmanın ne şekilde yapılacağının yönergelerinin bulunduğu talimat, kamu kurum kuruluş, özel sektör kuruluşları yöneticilerine gönderildi.Talimata uyulup uyulmadığı Vali Yardımcılarının denetiminde tüm kurum amirlerinin sorumluluğuna verildi. Ayrıca "Havalandırma Takip Çizelgeleri” oluşturularak havalandırmanın denetlenmesi sistematik hale getirildi.
- "Biz uyuyoruz misafirlerimiz de kurallara uymalı"
Kent merkezinde vatandaşların büyük bölümünün maske kuralına uyduğu gözlendi. Sigara içenler dışında neredeyse Saraçlar Caddesindeki yayaların tamamı maskelerinin nizami şekilde takılı olduğu görüldü.Vatandaşlardan Hakan İnceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte maske ve mesafe kuralına büyük oranda uyulduğunu söyledi.
Vaka artışının İstanbul'dan ziyade Bulgaristan'dan gelen yoğun turist akınından kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden İnceoğlu, "Vaka artışı kalabalık mekanlar ve pazar yerlerindeki yoğunluktan oluyor. Maske, mesafe ve hijyene uymak zorundayız. Yapacak başka bir şeyimiz yok. " dedi.
Murat Şarbalkanlı da Edirne'de yaşayanların kurallara uyduğunu belirtti.Ancak dışardan gelenlerin kural ihlali yaptıklarını gözlemlediğini anlatan Şerbalkanlı, "Edirne'deki vatandaşlarımız maske, mesafe ve kurallara uyuyor. Ancak İstanbul temaslı gelen vatandaşların bu kurallara uymadığını görüyoruz. Biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. Sağlık Bakanımız dış temaslı olarak Edirne'de bir artış olduğunu söyledi. Bunlara hem Edirneliler hem de misafirlerimiz uyarsa ekonomi ve toplum sağlığı açısından iyi olur." diye konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul'a yakın temaslı illerde vaka sayılarının arttığını belirtmiş, bu iller arasında Edirne'yi de saymıştı.Koca, Edirne'de vaka artışının yüzde 91 olduğunu vurgulamıştı.
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