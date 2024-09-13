Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı | Son dakika haberleri

        "Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenler belli oldu

        Edirne Valiliği tarafından düzenlenen "Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi. Programda, Prof. Dr. Rıdvan Canım tarafından hazırlanan "Yirmi İkinci Şehir Edirne" kitabı da tanıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:18 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valiliği tarafından düzenlenen "Edirne Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

        Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Yunus Sezer, yarışmaya 338 fotoğrafçının 1972 fotoğrafla katıldığını söyledi.

        Sezer, kent için önemli yarışma düzenlendiğini belirterek fotoğraf sanatçılarının kenti her yönüyle fotoğrafladığını ve geleceğe birer miras bıraktığını ifade etti.

        Kültür ve sanat şehri Edirne'nin her zamanda gönüllerde yer ettiğini anlatan Sezer, "Edirne herkesin kalbinin bir yerinde yer etmiş bir şehir. Bu manada Edirne çok şanslı bir şehir. Bizler de bu şehrin bulunduğumuz için çok şanslıyız. Şehirlere hizmet her alanda olur. 'Söz uçar yazı kalır' demişler. Edirne hakkında çok yazı yazılmış ve söz söylenmiş. Edirne'nin kütüphanesi ne kadar geniş olursa o kadar zengin olur" dedi.

        REKLAM

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serdar İyiiz ve Prof. Dr. Rıdvan Canım da programda birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Valilik himayesinde, Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi, juri üyelerine teşekkür edildi. Daha sonra fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Programda, Edirne Valiliği yayınlarından Prof. Dr. Rıdvan Canım tarafından hazırlanan "Yirmi İkinci Şehir Edirne" kitabının tanıtımı da gerçekleştirildi.

        Prof. Dr. Canım, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini detaylı bir şekilde ele aldığını kitabını okurları için imzaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #edirne ulusal fotoğraf yarışması
        #ödül töreni
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Habertürk Anasayfa