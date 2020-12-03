EDİRNE - Sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde bir otomobilde uyuşturucu bulundu

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İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri çeşitli noktalarda uygulama yaptı.Uygulama sırasında pek çok araç ve paket servis hizmeti veren kuryenin belgeleri kontrol edildi.Denetlemede 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 186'şar lira ceza uygulandı.Kısıtlama ihlali yapan kişilerin olduğu arabada bir miktar metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu bulundu.Araç sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.