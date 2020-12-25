Sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

AA

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına kadar düştü.Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.Kentin simgesi olan Selimiye Camisi, sis nedeniyle gözden kayboldu.Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde azalacağı ancak akşam saatlerinden itibaren etkisini tekrar artıracağını belirtti.