Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Edirne Seçim Sonuçları 2023: Edirne 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı

Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı

14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimleri için sandık başına giden milyonlar tarafından Edirne Seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun güncel oy oranı sorgulanıyor. İşte 2023 Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:18 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimleri için sandık başına gidiyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olduğu seçim sonuçlarını Habertürk seçim sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilirsiniz. Bu kapsamda Edirne seçim sonuçları ve adayların oy oranları merak konusu oldu. İşte Edirne seçim sonuçlarında son durum...

  • EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Edirne Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Edirne Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • EDİRNE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Edirne ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Edirne Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Edirne Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE EDİRNE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.