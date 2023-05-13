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Edirne Seçim Sonuçları 2023: Edirne Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Kim Önde, Partilerin Milletvekili Oy Oranları Nasıl?

Edirne 2023 seçim sonuçları

Milyonlar 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri oy pusulasında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yer alıyor. Buna karşın Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Gözler oyların sayımı sonrasında açıklanacak sonuçlara çevrildi. İşte 2023 Edirne seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Edirne seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Tüm Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin tamamlanması ile milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarına çevrilecek. Peki, Edirne'de kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl? İşte 2023 Edirne seçim sonuçları...

  • EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Edirne Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Edirne Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Edirne Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    EDİRNE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    EDİRNE'DE KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'da sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Edirne Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 EDİRNE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 EDİRNE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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