Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: "Hareketlilik demek koronavirüs demek" - EDİRNE

Yıldırım, Edirne İl Genel Meclisi'nin 2021 yılı mali bütçe görüşmelerine katılarak, kentteki sağlık çalışmaları ve yatırımlar hakkında sunum yaptı.
Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de geniş önlemler alındığını ifade eden Yıldırım, il genelinde 40 filyasyon ekibi aracılığıyla çalışma yürütüldüğünü kaydetti.Yıldırım, vaka sayısını kontrol altında tutmak ve hastalara en iyi tedaviyi sunmak için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Mart ve nisan ayıyla başlayan ilk dönemi iyi atlattık. Ancak o zaman hareketlilik oldukça azaltılmıştı. Şu anki dönemde normal hayatımız ve hareketlilik devam ediyor. Hareketlilik demek koronavirüs demek. İlk dönemi iyi atlattık ve Türkiye olarak güzel işler başardık. Ancak şu anki dönemimiz daha büyük bir önem arz ediyor. Bizde önlemlerimizi buna göre alıyoruz."
- "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70"
Edirne genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 70'lerde olduğunu belirten Yıldırım, "Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sığınağı yoğun bakıma çevirdik. Bakanlığımızdan 10 yeni ventilatör aldık. ASELSAN yetkilileri kurulumlarını yaptı. İlk kez bir sığınakta böyle güzel bir yoğun bakım gördüklerini söylediler. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız ama biz önlemlerimizi aldık." diye konuştu.İlçelerdeki önlemleri de aktaran Yıldırım, Kapıkule Sınır Kapısındaki PCR testi yapılan mobil laboratuvar hakkında da bilgi verdi.
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