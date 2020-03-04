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Edirne Sağlık Müdürü Kalkan: "Göçmenlerle ilgili görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz"



Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Göçmenlerle ilgili ciddi bir hadise yaşanıyor ve biz sağlıkçılar olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından TÜ Merkez Kütüphanesi Recep Zogo Konferans Salonu'nda "Trakya'nın Sağlığı" paneli düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Sağlık Hizmetleri Açısından Trakya" başlıklı oturumda konuşan Kalkan, Edirne'ye akın eden göçmelere gerekli sağlık hizmetlerinin verildiğini söyledi.

Edirne'nin tarihin farklı dönemlerinde göçlere sahne olduğunu belirten Ali Cengiz Kalkan, "Edirne, Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında 1'inci Murat döneminde doğudan batıya göçlere sahne olmuş bir yer. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda ve Balkan Savaşlarında ise batıdan doğuya göçlere merkezlik etmiş bir yer. Aslında göç, insanlık tarihinde her zaman önem olarak ilk sıralarda olmuş bir hadise. Günümüzde de yine bir göç olayı yaşanıyor." diye konuştu.

Göçmenlerin yaşayabileceği tüm olumsuz sağlık durumlarına karşı önlemlerin alındığını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Kalkan, şunları kaydetti:

"Göçmenlerle ilgili ciddi bir hadise yaşanıyor ve biz sağlıkçılar olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Trakya'daki sağlık ekipleri bu durum için gerekli hassasiyeti gösteriyor. Kırklareli ve Tekirdağ'dan ambulans destekleri geldi. Beklenmedik olaylar yaşayabiliyoruz ve bu durumu aşmak için her zaman hazırız. Biz sağlıkçılar, en zor zamanlarda görünmeyen dokunuşlarla şifaya ihtiyaç olanların yanında oluyoruz."