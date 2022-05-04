Edirne'de, Tunca Nehri kenarında bulunan soğan boğumlu ve taş külahlı minaresiyle ilgi çeken Gazi Mihal Camisi, 6 asırdır güzelliğini koruyor.
Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422'de inşa ettirilen cami, zaman içinde deprem ve afetlerden etkilenmesine rağmen günümüzde özgün yapısını muhafaza ediyor.
Gazi Mihal Köprüsü'nün yanı başında bulunan asırlık yapı, kentteki zaviyeli camilerin en güzel örnekleri arasında yer alıyor.
Tamamen kesme taşla yapılan cami, tek kubbe ve tek minareden oluşuyor. Soğan boğumlu taş külahlı minaresi, kentteki örneklerinden ayakta kalanlarından en iyisi olarak öne çıkıyor.
Alçı mihrabındaki yıldızlar ve geometrik bölmelerden oluşan alanlarda özgün süslemeleri bulunan caminin, deprem ve su basmalarından dolayı zarar gördüğü biliniyor.
1953 yılındaki depremden etkilenen cami, 1990'lı yılların sonunda onarılarak eski güzelliğine kavuşturuldu. Caminin bahçesinde Gazi Mihal Bey ve ailesinin mezarları da yer alıyor.
"EDİRNE'NİN SAYILI CAMİLERİNDEN"
Cami imamı İsmail Gök, caminin Osmanlı mimarisinin kentteki güzel örneklerinden olduğunu söyledi.
Kesme taştan yapılan caminin soğan şeklindeki minaresiyle dikkati çektiğini vurgulayan Gök, şunları kaydetti:
"Camimiz 2. Murat zamanında 1422'de Gazi Mihal Bey tarafından yaptırılmış kentin güzide eserlerindendir. İki yanında tabhanesi bulunan cami bu yönüyle zaviyeli cami özelliği taşımaktadır. Soğan şeklindeki minaresi ilgi çekicidir. Bu minare tarzıyla Edirne'mizin sayılı camilerindendir. Cami 1953 yılındaki depremde oldukça hasar görmüştür. 45 yıl ibadete kapalı kalan cami 1998 yılında onarıldıktan sonra eski güzelliğine kavuşmuş ve ibadete açılmıştır."
Gök, camiyi yaptıran ve adını veren Gazi Mihal Bey'in Osmanlı'ya önemli hizmetleri olduğunu sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!