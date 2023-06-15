Edirne'nin kültür, tarım, doğa ve turizm kenti olduğunu anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti: "Edirne elde ettiği tarımsal hasıla ile önemli bir şehir. Tarımsal üretimin devamlılığını sağlama noktasında çeltik başta olmak üzere buğday, ayçiçeği, arpa üretiminde en uygun modelleri ve en uygun tohumları üretip verimi mümkün olduğunca en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor. Bunun için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü gerçekten bugüne kadar birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçirdi, bu kapsamda da yine çok önemli projeleri sürdürmeye devam ediyorlar. Farklı alternatif ürünleri üretebilmek ve bunları katma değer olarak toplumsal yarara dönüştürebilmek çok önemli. Bu anlamda biz lavanta üretiminin geliştirilmesini çok önemsiyoruz."