Kırbıyık, lavanta etkinliklerinin turizm boyutunun da önemli olduğuna dikkati çekti.
Sosyal medyanın insanların etkileşimi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Kırbıyık, "Gittikleri yerlerden en güzel fotoğrafları yakınları, arkadaşları, eşi ve dostuyla paylaşmak istiyor herkes. Edirne bu anlamda çok zengin bir yer. İşte bu tarz alanlarla birlikte bu zenginliğe daha da zenginlik katıyoruz. Hemen yanımızda İstanbul gibi devasa bir metropol şehir var. Başta orada yaşayan yaklaşık 17 milyon vatandaşımız olmak üzere yine bölgemizde, çevremizden, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi şehrimize bekliyoruz." diye konuştu.