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        Haberler Gündem Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 20:53 Güncelleme: 02.08.2025 - 20:53
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        Keşan'daki yangın kontrol altında
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        Keşan'ın Korudağ mevkisinde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Keşan-Gelibolu kara yolu çevresindeki ormanlık alana sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu alana yaklaşan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında yol kenarındaki bir depoda bulunan 1500 saman balyası da yandı.

        Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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        #Keşan
        #haberler
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