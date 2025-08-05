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        Haberler Gündem Çevre Edirne'nin içme suyu barajında alarm | Son dakika haberleri

        Edirne'ye su sağlayan Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nda alarm

        Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi, kuraklık nedeniyle azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 11:19 Güncelleme: 05.08.2025 - 11:19
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        Edirne'nin içme suyu barajında alarm
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        Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi nisan ayından itibaren azalmaya başladı.

        Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 11 milyon 535 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı ise yüzde 8'e düşmüş durumda.

        Söz konusu barajın içme suyunda kullanılan aktif hacmi ise yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

        Buna göre barajın 1 milyon 769 bin metreküpü içme suyu olarak kullanılabilecek. Diğer kısmı dip savak olduğundan içme suyunda kullanılamıyor.

        Barajın su seviyesi her geçen gün azalıyor. Suyun çekildiği bazı koylarda ise çatlaklar oluştu.

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        #Kırklareli Haberleri
        #içme suyu
        #Kayalıköy Barajı
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