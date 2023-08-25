Edirne'nin 'filozof hurdacısı' 80'li yaşlarda arkeolog olacak

Hem okuyorum hem de hurdacılığa devam ediyorum. Tarih bölümünü okurken 'bilge amca' lakabı takmışlardı. Beni tanıyanlar ise 'filozof hurdacı' diye lakap taktılar. Bundan gocunmuyorum, hoşuma da gidiyor. Yaptığım işi de helal para kazanmak olarak görüyorum."