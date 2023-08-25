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        Haberler Yaşam Edirne'nin 'filozof hurdacısı' 80'li yaşlarda arkeolog olacak

        Edirne'nin 'filozof hurdacısı' 80'li yaşlarda arkeolog olacak

        Edirne'de emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren, seksen yaşına merdiven dayayan tarih bölümü mezunu Şevki Kılıç, Trakya Üniversitesi (TÜ) Arkeoloji Bölümü'nü kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:55 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:07
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        • 1

          Zorluklar nedeniyle üniversite hayalini ancak 2016 yılında 72 yaşındayken kazandığı tarih bölümündeki öğrenimiyle gerçekleştiren Şevki Kılıç bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre de arkeoloji bölümünü kazandı.

        • 2

          AA'nın haberine göre boş vakitlerini Millet Kıraathanesi'nde kitap okuyarak araştırma yaparak geçirdiği için çevredekilerce 'filozof hurdacı' olarak anılan Kılıç sınavda tarih sorularının tamamını doğru cevaplayıp aldığı 249 puanla arkeoloji bölümüne kaydolmaya hak kazandı. Kılıç eğitim hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

        • 3

          "BANA FİLOZOF HURDACI DERLER"

          Kılıç, emekli olduktan sonra hurdacılık yapmaya başladığını söyledi. Ailesini emekli maaşının yanı sıra hurdacılıktan kazandığıyla geçindirdiğini belirten Kılıç, "45 yaşından beri bu işi yapıyorum. Sabahları erkenden demir hurdası toplamaya başlıyorum. Küçük ev eşyalarını toplayıp tamircilere satıyorum" dedi. Kılıç, okuma ve öğrenme azminin hiç bir zaman sönmediğini ifade etti.

        • 4

          GENELLİKLE GECELERİ DERS ÇALIŞTI

          Hayalini gerçekleştirmek için girdiği ilk sınavda tarih bölümünü kazandığını ve üç yılda mezun olduğunu anlatan Kılıç şunları kaydetti:

        • 5

          "Trakya Üniversitesinde tarih bölümünü 3 yılda tamamlayarak 2019'da mezun oldum. Bu süreçte eski eserlerle ilgilendim, Osmanlıca çeviri yaptım. Yıllar sonra üniversite sınavına girdim bu kez de arkeoloji bölümünü kazandım.

        • 6

          Arkeolojiye tarihle ilgili olduğu için meraklıydım. Bilhassa savaş arkeolojisini incelemek üzere köyümün merasında Balkan Harbi'nde kurulan istihkamlarını inceliyordum.

        • 7

          Hem okuyorum hem de hurdacılığa devam ediyorum. Tarih bölümünü okurken 'bilge amca' lakabı takmışlardı. Beni tanıyanlar ise 'filozof hurdacı' diye lakap taktılar. Bundan gocunmuyorum, hoşuma da gidiyor. Yaptığım işi de helal para kazanmak olarak görüyorum."

        • 8

          Üniversite sınavına Millet Kıraathanesi'nde ve evde çalışarak hazırlandığını dile getiren Kılıç evde küçük torunları olduğu için çoğu zaman gece yarısından sonra ders çalıştığını dile getirdi.

        • 9

          Günde en az 100 sayfa kitap okuduğunu aktaran Kılıç, "Gençlere tavsiyem 'İlim Çin'de de olsa arayınız' demiş Peygamberimiz. Ama Çin'e gitmeye gerek yok her yer, çöpler dahi kitap dolu. 157 kilogram kitap götürdüm hurdacıya onların içerisinden ayırdığım kitaplarla çalıştım ve üniversiteyi kazandım" diye konuştu.

          Kılıç, arkeoloji bölümünü tamamladıktan sonra bu alanda yüksek lisans yapmayı amaçladığını belirtti.

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