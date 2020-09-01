Edirne merkezli uyuşturucu operasyonu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, İstanbul, Muğla ve Kırklareli'nde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda S.G, G.K, M.K, İ.B. ve S.Y, gözaltına alındı.

Şüpheliler, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.