Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, ifade işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.