Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memurların da bulunduğu 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B, A.Ç, Ö.K. E.G. ve S.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 hafta önce FETÖ'nin "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta, İstanbul, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.